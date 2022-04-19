乌克兰填妥欧盟入会问卷 泽伦斯基坚信将获支持

（法新社基辅18日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，乌克兰可望在数周内获得欧盟入会候选资格。泽伦斯基已在首都基辅会见欧盟特使。

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欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）8日造访乌克兰，亲手把入会问卷交给泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy），而他已将两册填妥的问卷交给欧盟驻乌克兰大使马西卡斯（Matti Maasikas）。

根据社群媒体上一段两人见面的影片，泽伦斯基告诉马西卡斯：「我们相信乌克兰会获得支持，成为加入欧盟的候选国，接下来将展开最后的（审议）阶段。」

他说，「我们真的相信，这项程序将会在未来数周内展开」，还说「乌克兰人民早已在心中自认是欧洲的一员」。

马西卡斯在推特（Twitter）表示：「乌克兰朝着加入欧盟再迈进一步。」贴文附上他与泽伦斯基见面的照片。

他说：「很荣幸收到泽伦斯基总统的欧盟入会问卷；欧盟执委会主席范德赖恩10天前才亲手将问卷交给他；非常短的时间、非常紧凑的步骤，非常快的速度。」

泽伦斯基幕僚叶尔马克（Andriy Yermak）表示，乌克兰可望在欧盟6月举行领袖高峰会后取得候选国身分。

他说：「接下来将展开入会协商，（欧盟）应会加速启动相关流程。乌克兰将成为欧盟的一员。」（译者：纪锦玲）

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