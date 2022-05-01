乌克兰外长吁中国提供安全保证

（法新社北京1日电） 乌克兰外交部长库列巴昨天接受中国新华社访问时，要求中国提供基辅安全保证。他在访谈内容中指责俄罗斯的入侵行动，是中国国营媒体近来刊登的最直率批评俄罗斯说法。

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中国试图维持所谓的中立立场之际，西方强权和乌克兰多次敦促中国谴责俄国入侵。美国并扬言，若北京对莫斯科提供军事或经济援助，将承担后果。

库列巴（Dmytro Kuleba）在访谈中表示：「乌克兰目前正在研究从包括中国在内的联合国安理会常任理事国和其他大国那里获得安全保证的可能性。我们提议中国成为乌克兰安全的保证者之一，这是我们对中华人民共和国尊重和信任的标志。」

中国2013年承诺乌克兰，若乌克兰遭到入侵或遭受核子攻击威胁，中国将提供「安全保证」，但俄罗斯2月入侵乌克兰后，中国却似乎回避同样的议题。

中国外交部发言人上月回答安全保证的问题时表示，这种「安全保证在内容上有明显的限制，会在特定状况下启动」，意指联合国对非核子国家类似的安全决议。

中国官员常常谴责美国为首的北大西洋公约组织（NATO）挑起莫斯科这次入侵行动，并指控西方国家运送武器到乌克兰以致冲突升高。

北京官媒也一再放大俄罗斯对这场战争的宣传，大致上避免将乌克兰平民的死伤归咎于莫斯科的军事入侵。

俄国2月24日入侵乌克兰以来，库列巴只和中国外长王毅通过两次电话，王毅上月却和俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）两度会面，重申中俄合作「无上限」。

库列巴并在新华社这场访谈中指控俄国「破坏」北京的「一带一路」计画，并警告全球食物安全危机将威胁中国经济。

他说：「我们也认为这场战争不符合中国利益。」

他直接以中国官员和官方媒体一直以来避用的「入侵」，来称呼俄罗斯的行动。

他说：「局势并非因为乌克兰而升高，我们是在行使自卫权。」

© 2022 AFP