乌克兰外长奔走争取加入欧盟 盼为乌保留位置

（法新社柏林12日电） 乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天在柏林告诉媒体，即使成为欧洲联盟（EU）的正式会员可能需要一段时间，乌克兰希望欧盟为其保留位置。

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库列巴告诉德国第一电视台（ARD）：「这与乌克兰可能是最快加入欧盟的成员国无关。但对我们来说重要的是替乌克兰保留这个位置。」

「我们经常听到乌克兰属于欧洲，属于欧洲大家族，如今关乎保留这个位置。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周警告，乌克兰这样候选国家加入欧盟可能会花上数十年的时间。

马克宏建议成立一个更广泛的欧洲政治共同体，以纳入乌克兰和已脱离欧盟的英国等国家。

库列巴表示，他没有详细的资讯，无法权衡马克宏提出的建议。

库列巴表示：「就我们了解，法国的提议和赋予乌克兰欧盟候选国地位并无抵触。」

库列巴目前正在柏林访问，他将会见德国政治领袖，接着前往威森豪斯（ Weissenhaus）参加与七大工业国集团（G7）外长的会议。他也努力降低和德国政治领袖的任何紧张关系。

他指出，德国现在加紧脚步对俄罗斯侵略乌克兰做出回应。

「我们看到德国已经扮演领导的角色。」

库列巴表示，他将讨论对俄罗斯侵略乌克兰的进一步制裁，以及如何对抗俄乌战争引发的全球粮食短缺。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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