乌克兰外长：欧洲外交努力有助避免战争

（法新社基辅9日电） 乌克兰今天表示，欧洲为避免俄罗斯入侵乌克兰进行的外交努力正在发挥作用，不过，当前局势依旧紧张。

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乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在和西班牙外长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）会谈后告诉媒体：「局势依然紧绷，但已在掌控中。外交努力继续降低紧张。」

「大欧洲圈对这场危机的因应方式，将决定欧洲安全和每一个欧洲国家的未来。」

库列巴这番话的时间就在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在莫斯科和基辅之间进行穿梭外交，然后赴柏林继续会谈之后。

马克宏表示，他已取得俄罗斯总统蒲亭的保证，克里姆林宫「不会是升高（紧张）的来源」。

不过，华府警告，俄罗斯在乌克兰边界附近集结超过10万大军，意味着蒲亭认真考虑入侵，以扭转基辅亲西方的路线。

由于担心战争对投资气氛和公众情绪的可怕影响，乌克兰试图淡化爆发战争的可能性。

不过，乌克兰也推动对俄罗斯祭出强硬的预防性制裁措施，以惩罚俄罗斯在乌克兰东部8年分裂冲突中所扮演的角色。

库列巴说：「不夸张，俄罗斯正在试图为苏联输掉冷战报复，这正是今天我们讨论捍卫整个欧洲安全架构的原因。」

「乌克兰的立场是俄罗斯近年来严重违反国际法以及明斯克协议（Minsk Agreements）。正因如此，乌克兰应该被施以制裁惩罚。」明斯克协议的目的在解决乌东冲突。

© 2022 AFP