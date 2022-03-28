乌克兰大使杯葛德国音乐会 抗议由俄国人单独表演

（法新社柏林27日电） 乌克兰驻德国大使梅尔尼克今天抵制德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）主持的一场团结音乐会，抗议节目单独表演者全是俄罗斯人。

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法新社报导，这场由着名柏林爱乐管弦乐团（Berlin Philharmonic）演出的音乐会，在德国各地播放，曲目有波兰、俄罗斯和乌克兰作曲家的作品，由白俄罗斯、德国、俄国和乌克兰音乐家演奏。

但直言不讳的乌克兰大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）指出，两名单独表演者－钢琴家纪辛（Evgeny Kissin）和男中音波戈索夫（Rodion Pogossov）都是俄罗斯人。

梅尔尼克在社群平台推特（Twitter）写道：「在对平民的战争期间！冒犯了，抱歉，我离席。」

德国总统发言人加梅林（Cerstin Gammelin）对梅尔尼克的决定表示遗憾。

她指出，节目核心是乌克兰着名作曲家西尔韦斯特罗夫（Valentin Silvestrov），这位高龄84岁的音乐家已在柏林寻求庇护。

加梅林在推特写道，他的作品不仅在开场和压轴时演出，他本人也将演奏「在可怕飞航时所写的作品 」。

但这位乌克兰大使不为所动。他反驳说：「我的天，俄国日以继夜轰炸我们的城市，夺走数以千计百姓的性命，（德国）总统何以这么困难正视这种景况。我们乌克兰人不想欣赏『伟大的俄罗斯文化』。」

梅尔尼克在拉拢德国站到乌克兰这边，从不拐弯抹角。（译者：纪锦玲）

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