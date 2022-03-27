乌克兰宣布：乌俄新一轮谈判28日在土耳其举行

（法新社基辅27日电） 乌克兰当局表示，基辅与莫斯科代表团将于28日在土耳其举行最新一轮和平谈判。此时距俄罗斯入侵乌克兰已逾1个月。

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乌方谈判代表阿拉哈米亚（David Arakhamia）在脸书上（Facebook）发文宣布：「在今天的新一轮视讯谈判中，双方决定3月28日至30日在土耳其举行代表团的下一轮面对面会谈。」

俄方谈判代表团团长梅丁思基（Vladimir Medinsky）也证实即将与乌克兰举行会谈的消息。不过，根据俄方说法，谈判开始的时间是29日，预计至30日结束。

莫斯科于2月24日军事入侵乌克兰后，两国外交部长于3月10日在土耳其南部地中海滨度假胜地安塔利亚（Antalya）举行首次高层会谈，惟并未取得突破。

目前交战双方仍定期透过视讯进行会谈，不过，达成协议希望渺茫，双方都表示谈判过程困难重重。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）稍早指出，谈判中的俄乌停火协议共有6项条款，双方似已针对其中4项达成谅解，包括乌克兰宣布中立并声明不加入北大西洋公约组织（NATO）、乌国非军事化和相互安全保证、乌国去纳粹化、乌国取消使用俄语限制。

然而，乌国外长库列巴（Dmytro Kuleba）25日澄清，在关键问题上，乌方与俄方「并未达成共识。」

© 2022 AFP