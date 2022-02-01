乌克兰局势升温 美俄安理会针锋相对

（法新社纽约联合国总部31日电） 针对乌克兰情势增温，美国与俄国今天在联合国安理会针锋相对。

广告 继续浏览后续

尽管克里姆林宫一再否认，但各国对俄国随时入侵乌克兰的疑虑升高，美国于是提议联合国安全理事会（UN Security Council）召开会议。

当会谈开始时，美国总统拜登（Joe Biden）发布声明警告俄罗斯，除非俄国展现愿以外交解决的态度，否则将面临严厉报复。

俄罗斯先是阻止安理会15成员国举行这场会议，俄国驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）指控美国试图透过辩论「煽动歇斯底里情绪」。

但华府驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，莫斯科集结兵力，让安理会有理由召开会议；随后安理会15成员国中有10国支持华府，驳回了俄国阻挡会议的动议。

汤玛斯-葛林斐德说：「这是欧洲数十年来最大规模的...军队动员行动。就在我们说话的当头，俄国甚至还派遣更多部队和武力前往。」 她指控俄国拟在数周之内在白俄罗斯增兵3万，这也是威胁乌克兰举动的一部分。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP