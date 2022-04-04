乌克兰布查镇现况一次看

（法新社基辅3日电） 乌克兰今天指控俄罗斯部队在基辅市郊布查镇（Bucha）大肆「屠杀」，街道上可见平民尸体。基辅市长说逾300名平民遇害，他指控这是种族灭绝，俄军要灭绝乌克兰人。

广告 继续浏览后续

法新社整理布查镇目前最新状况：

● 残破的城镇

位于基辅郊区的布查镇人口约3万7000人，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，布查镇与邻近的伊尔平（Irpin）都遭到俄军猛烈攻击。

布查镇在俄军开战的第3天，也就是2月26日即遭占领，长达1个多月无法进入后，3月31日炮击停止，乌军才得以在前几天完全进入。

法新社记者4月2日看到公寓建筑物被炮弹炸出大洞，多辆车受损，街道满是瓦砾或掉落的电线。因为战火走不了而留在布查镇的民众没水没电，只能在酷寒气温下度日。

目击者告诉法新社，在俄罗斯部队中看到车臣战士。

● 街上约20多具尸体

法新社记者4月2日目击，布查镇单是1条街上就有至少22名着平民服饰的死者尸体，其中1人倒卧人行道，旁边还有辆自行车。 目前还无法判断这些人的死因，但至少两人头部有大片伤势。这些死者的脸部皮肤呈蜡色，可见他们陈尸街头已至少数日。 布查镇长费德鲁克（Anatoliy Fedoruk）表示，这些人都是遭俄军从后脑「行刑式」枪杀。

● 「乱葬岗」 一座教堂后方的壕沟内发现57具尸体弃置，他们都身穿平民装束，有些没被掩埋或只部分掩埋。 费德鲁克今天说，已将280名受害者葬在一起，因为附近没有墓地可用。

● 有多少受害者？ 今天前来布查镇的基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）告诉法新社，确切受害人数不明。

「我们认为有超过300名平民身亡。这不是战争，这是种族灭绝，灭绝乌克兰人。」 ● 国际哗然 布查镇的景象引发国际哗然，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，布查镇尸横遍野的景象「让人震撼」。 英国表示，必须以战争罪调查这种「骇人的行为」。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说，这种景象「让人无法承受」，俄国当局必须「对这些犯罪有所回应」。德国则表示，布查镇平民死亡是「可怕的战争罪」，「不能不处理」，呼吁针对莫斯科祭出新制裁。

© 2022 AFP