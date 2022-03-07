乌克兰平民撤离家乡 得闪炮火和尸体

（法新社乌克兰伊尔平6日电） 一个乌克兰家庭抵达等着疏散他们的小货车前，得在俄军重重炮火下，穿越一块500公尺空地。当他们狂奔终于抵达目的地时，惊魂未定的他们低头即瞥见脚边两具尸体。

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俄罗斯入侵乌克兰引发难民潮，法新社记录了一个家庭的逃难经历。

位于基辅西部郊区的小镇伊尔平（Irpin），在俄军连日以来的炮击下，街头只剩持续闷烧的断垣残壁。

这家人最小的孩子━一个戴着蜘蛛人帽子、背着一个小书包的小男孩，紧紧牵着父亲的手，小心翼翼沿着一块木板过河。河流上方的混凝土桥梁已被炸毁。

「小蜘蛛人」的哥哥步履踉跄地拖着一个行李箱，一只手臂下夹着一只猫，他们的父母被沉重的行李压得喘不过气。

乌克兰士兵帮助他们爬上斜坡，这时突然爆出一连串炮火声，一枚炸弹落在仅100公尺外的地方，喷出的浓烟和泥土高达20公尺。

一越过堤岸，他们就惊恐地沿着一条开阔的道路奔向等着他们的白色货车。这辆车准备将他们从炮火隆隆下送往一公里外的难民收容区。

但是当他们抵达小货车时，小蜘蛛人向下看了一眼－有两具尸体倒卧脚边，仅仅被毯子覆盖住。

死者是两名平民，刚刚才沿着与这家人相同的路线逃离，就在几分钟前、正是这辆小卡车等待之处，遭到俄军炮火打死。

其中一人仰躺着，手提箱仍直立在他身旁。另一人的身旁有个装猫的篮子，里头没有声音或动静。

还来不及反应，小蜘蛛人和他的哥哥以及父母就被匆匆赶到车上，车子立刻加速开走，留下一名乌克兰士兵在后方大声呼喊。

等到这家人抵达收容中心，一辆黄色校车会直接将他们送到车站，搭上往西行驶的火车。他们安全了－至少目前是如此。

© 2022 AFP