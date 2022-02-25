乌克兰总统批俄军攻击平民 喊话俄罗斯人示威反战

（法新社基辅25日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指控，俄罗斯侵略部队已将平民地区当做攻击目标。他并赞扬国民「英勇」，保证当局会尽一切努力予以保护。他同时呼吁俄罗斯人，起而抗议战争。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）发言同时，俄军已抵达乌克兰首都基辅，当地传出了爆炸声。按照乌克兰政府说法，这都是「骇人的火箭攻击」。

泽伦斯基发表影音谈话说：「他们称，不会攻?平民目标，但这又是他们的谎言。实际上，他们的作战行动不分地区。」

泽伦斯基表示，「乌克兰防空装备正在守护我们的天空，乌克兰人民展现出了勇气」；并说，「我们所有部队正尽一切努力」保护人民。

泽伦斯基号召民众展现「团结」，同时协助长者寻找避难地点并「获取真实的资讯」。

泽伦斯基说，俄罗斯终究必须与乌克兰谈判，以终止战事。「俄罗斯迟早必须和我们谈判，如何结束战事和侵略行动。对话越快开始，俄罗斯自身损失就会越少。」

泽伦斯基接着改以俄语发言，对昨天走上街头抗议俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）攻击乌克兰的俄国民众表达感谢。这些民众最终遭到大规模逮捕。

泽伦斯基表示：「那些站出来抗议的俄罗斯联邦公民，我们看到了。这表示你们听到了我们的声音，表示你们相信我们。为我们对抗吧，对抗战争。」

俄罗斯警方昨晚在全俄数十座城市逮捕了总数1700多名反战示威者。普亭昨天凌晨下令对乌克兰发动空中和地面攻击时，莫斯科民众还在沉睡。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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