乌克兰总统访华府 寻求拜登支持军队现代化

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（法新社佛南山庄1日电） 乌克兰总统泽伦斯基受邀访问华府，今天将要求美国总统拜登对乌克兰军队现代化表达坚定的支持，在美国自阿富汗撤军后，他担忧俄罗斯将加强对乌克兰施压。

拜登取消对北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）祭出的多数制裁，称已来不及挡下这项从俄罗斯到德国的输油管计画，令乌克兰感到失望。东欧国家担忧北溪2号将削弱与莫斯科谈判的筹码。

随着最后一批美军撤离阿富汗，美国结束史上打得最久的一场战争，而华府扶植近20年的喀布尔政府，因不敌武装组织塔利班（Taliban）而垮台。就在美国结束撤军行动几个小时后，泽伦斯基昨天访问五角大厦。

俄罗斯官员已指出，阿富汗是乌克兰该记取的教训。在对抗亲莫斯科分离主义分子的7年战争上，乌克兰仰赖西方援助，但拜登坚称他自阿富汗撤军，是为了不要再耗费庞大资源，转移美国迎接更大挑战的焦点，也就是美国面临日益独断的中国与俄罗斯。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）告诉泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），美国承诺将要求俄罗斯停止在东乌「持续挑起冲突」，并离开俄罗斯2014年从乌克兰手中吞并的克里米亚半岛。

奥斯汀说：「在面对俄罗斯这种侵略行为时，我们将持续与你们站在一起。」

他提到援助乌克兰的6000万美元新方案，包括提供标枪反装甲飞弹系统。他说，自2014年俄罗斯介入干预，乌克兰较倾向西方以来，美国已承诺为乌克兰国防挹注25亿美元。

这项援助在2019年成为美国政坛焦点，时任总统的川普扣住军事援助，向由谐星转行从政的泽伦斯基施压，以取得抹黑拜登的材料。

泽伦斯基昨晚发表谈话时说，他较关注乌克兰的迫切需求，包括派驻黑海的部队。迄今已有1万3000多人在冲突中丧命。

泽伦斯基说：「我们已经没有时间思索战略了。我们必须尽可能提供更多防御，以防俄罗斯集结兵力。」

他说：「乌克兰需要一支现代舰队，就这点而言，我们需要伙伴的协助。我希望能与拜登总统讨论这点。」

俄罗斯今年稍早在乌克兰边界与克里米亚集结约10万名军人，外界担忧俄罗斯将在拜登刚上任时入侵乌克兰。

后来，俄罗斯的部队于今年4月撤退，但留下大多数的设备，泽伦斯基担忧9月局势将变得「危险」，因为俄罗斯与白俄罗斯举行军事演习。白俄的威权政府坚定支持俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的路线。

泽伦斯基说，仍依赖苏联老旧设备的乌克兰，希望成为美国一大生产伙伴，在网路安全上更密切合作，并防堵散播不实讯息。

© 2021 AFP