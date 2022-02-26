乌克兰总统露面声称没逃跑

（法新社基辅/莫斯科26日电） 俄罗斯入侵乌克兰第3天，持续发射飞弹攻击乌国军事设施与各大城，并声称占领梅利托波尔。乌国总统泽伦斯基则现身辟谣称没逃跑，还说西方国家援助的军火运抵乌克兰。

广告 继续浏览后续

在乌克兰部队称他们击退俄罗斯向首都基辅（Kyiv）发动的攻击后，泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）自拍一段影音，誓言与国家共存亡并继续抗敌。

泽伦斯基说：「我还在，我们不会放下任何武器，我们捍卫我们的国家，因为我们的武器就是我们的真理。」并驳斥他已投降或逃亡的假消息。

根据这段影片，泽伦斯基站在总统府外表示：「很多在网路流传的假消息说，我下令我们的部队放下武器，并且正在撤离。」

在这段自拍的画面中，泽伦斯基身穿橄榄绿军式服装，看起来疲惫但意志坚定地宣称：「我们的真理就是，这是我们的国土、我们的国家、我们的子孙和我们要捍卫的一切。这就是我要告诉全体国民的，荣光归乌克兰！」

在泽伦斯基的影片于社群媒体平台流传之际，首都当地依然传来阵阵爆炸声响与防空警报。

虽然西方国家至今并未出兵助乌克兰抗敌，不过泽伦斯基说，「伙伴们」正运抵武器至基辅对抗俄罗斯大军，并说已与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）通电话。

泽伦斯基发推文说：「与马克宏展开对话开启外交战线崭新的一天，我们伙伴们提供的武器与装备正在运抵乌克兰途中。反战联盟正启动！」

而马克宏则是警告，全球务必得因应一场旷日持久的战争。

他参加在法国举行的一项农业博览会时表示：「这场危机将持续，这场战争将持续，而且所有伴随着这场战争的危机，将造成长远影响，我们务必做好准备。」

另一方面，在莫斯科当局继续入侵亲西方的乌克兰之际，俄罗斯国防部表示，军方发射机载及舰载巡弋飞弹，锁定乌克兰的军事基础设施。

俄国国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）发表电视谈话指出：「晚间俄罗斯联邦的武装部队以长程精准武器，也就是发射机载与舰载巡弋飞弹，针对乌克兰的军事设施发动攻击。」并说，俄罗斯军方只是锁定军事设施，没有损及「民宅与民生基础设施」。

尽管证据显示有民宅大楼确实遭到波及，不过俄罗斯军方还是发布上述消息。

据乌克兰当地紧急救援单位通报，俄军与乌国部队激烈交火之际，一栋高耸于基辅市区的公寓大厦于晚间被飞弹击中。

当局指出，还在确认伤亡人数，同时正在疏散住户。当局上传大楼遭毁损的照片，当中显示这座高楼有一侧因飞弹击中，而炸出一个范围至少扩及5层楼的大洞，并有残破碎片散落街头。

不过乌克兰内政部长的顾问赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，稍早飞弹击中基辅市区的一栋住宅大楼，所幸无人死亡。

赫拉先科还说，俄罗斯谎称没有炮击民用设施，但是至少40处此类地点遇袭，并且俄军正在炮击民宅。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）今晨表示，经彻夜的首都保卫战，估计数十人受伤。

克里契科指出，截至当地时间清晨6时（台北时间中午12时），估计35人受伤，当中包括两个孩童。但不清楚克里契科所指的伤者是否仅限于平民。

他还说，虽然搞破坏的组织相当活跃，不过目前俄军并未大举进驻首都。

据「每日邮报」报导，自俄罗斯发动入侵后，乌克兰平民丧命的人数目前达到198人。

此外，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）在关于入侵乌克兰的第3天战报指出，俄罗斯部队已「全面占领」乌国东南部城市梅利托波尔（Melitopol）。

他说：「俄军正采取一切措施，以确保当地民众的安全，并扫荡乌克兰特种部队与民族主义分子的挑衅行为。」

科纳申科夫还说，总计俄军已摧毁乌克兰境内超过820处的军事设施，当中包括14座机场、48座雷达站，以及24套S-300及欧撒（Osa）防空飞弹系统。

俄罗斯军方还声称击落7架战斗机、7架直升机与9架无人机，同时摧毁87辆坦克和其他的各型武装车辆，海军则是击毁8艘军舰。

不过乌克兰方面则是宣称，俄军也遭遇惨重损失，对此科纳申科夫并未具体说明。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）

© 2022 AFP