乌克兰总统高阶幕僚遭枪击后 国会通过新法欲削弱财阀势力

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（法新社基辅23日电） 乌克兰国会今天通过一项法案，以削弱国内寡头财阀数十年来在乌克兰的经济与政治影响力。在此前一天，总统高阶幕僚座车遭枪击，官员表示这可能是对立法的报复。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）高阶幕僚谢佛（Sergiy Shefir）座车昨天遭数名枪手袭击，谢佛逃过一劫，但司机重伤。

根据国会网站，新法旨在「避免寡头财阀过度影响力所造成的国家安全风险」。

泽伦斯基今年稍早提出这项立法，当时他宣布一项限制寡头财阀权力的新运动，指控财阀过度操控经济。

泽伦斯基在推特（Twitter）发文说：「乌克兰对大企业持开放态度，但不接受寡头财阀对官员、政治人物及媒体的影响。今天我们采取进一步行动来铲除（财阀控制）。」

在这项法律下，被认定为「寡头财阀」的个人将被禁止资助政党和参与大型企业私有化。

法律列出4项依据包括：垄断企业的实质受益人、对媒体有重大影响、参与政治活动以及拥有超过24亿荷林夫纳（hryvnia，乌克兰币，约新台币25亿元）财富等，只要符合其中3项条件，就被认定为寡头财阀。

乌克兰首富亚赫米托夫（Rinat Akhmetov）、大亨柯罗莫伊斯基（Igor Kolomoisky）与直言不讳抨击泽伦斯基的前总统波洛申科（Petro Poroshenko），都可能成为该法针对的目标。

© 2021 AFP