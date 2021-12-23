乌克兰情势1月将会谈 西方控俄罗斯加剧边界紧张

（法新社华盛顿22日电） 美国等西方国家今天指控俄罗斯升高乌克兰边界紧张情势，并承诺1月与莫斯科会谈时将采取联合阵线对抗；而俄国驻欧盟大使则表示，俄方并未准备军事入侵乌克兰。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天与德国新总理萧兹（Olaf Scholz）首次通话，蒲亭警告，俄国准备采取「军事-技术措施」，来回应西方就乌克兰冲突的「不友善」行为。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天表示，她对蒲亭相关谈话「高度关切」。

路透社报导，俄罗斯驻欧洲联盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）则在德国「世界报」（Die Welt）专访中表示，俄国要支持生活在其他国家的同胞及讲俄语的民众；但他又说，莫斯科从来没说过要为此使用军事手段。

契斯何夫表示：「俄罗斯并未计划攻击任何国家，我可保证，目前并没有俄军准备要入侵乌克兰。」

法新社报导，美国务院发言人被询问有关俄国部队在乌边境集结情事时表示，华府与同盟国家「密切」监督情势。

发言人说：「俄罗斯持续升高（紧张情势），重兵集结情况至今未改变。」

西方盟国指控莫斯科在乌边境集结数以万计重兵，准备可能的入侵行动；而克里姆林宫则坚称，华府与其他北大西洋公约组织（NATO）国家才是入侵者，他们向基辅提供军事与政治支持。 美国国务院说：「我们的目标是透过外交途径降低紧张情势；而美方准备在1月间利用多元管道展开外交交涉。」（译者：纪锦玲）

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