乌克兰战争伤亡惨重 联合国将提供较实际数据

（法新社日内瓦9日电） 联合国将在今后数周开始发布乌克兰战争平民伤亡的估计数字，认为将会更加贴近实际伤亡人数。

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联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）每天公布可以在某种程度上获得验证的当日平民伤亡数字，但强调「实际数字要高出许多」。

联合国乌克兰人权观察团高层人士告诉专门监测世界各地轰炸中平民死亡人数的非政府组织「空战」（Airwars），现在联合国即将公布高出许多的实际估计数字。

联合国在乌克兰监测平民伤亡的团队负责人施赫鲍尔（Uladzimir Shcherbau）表示：「我们正在对冲突中的确切死亡人数进行实际评估。」

「我们拥有大量情报，可让我们以三角检证法，或某种方式估算出确切死亡人数。」

这个团队尚未公布受俄军控制地区的伤亡数字，例如哈尔科夫（Kharkiv）、切尔尼戈夫（Chernihiv）或刻松（Kherson）等地区，但认为很快就能公布。

施赫鲍尔说：「我们承受巨大压力，因为我们受到严厉批评。他们说『你们的数字无关紧要…因为真正死亡人数更高。』」

「但我们有资料，我们有情报，有真正可靠的方法…（提出）这个实际的估计数字。我们相信它会相当准确。这个数字将反映确切规模，但也会相对保守，不致太广泛，我们相信它会相当接近实际死亡人数。」

OHCHR发言人史劳塞尔（Elizabeth Throssell）告诉法新社，拿出评估伤亡数字的新方法「是该团队工作的一部分，并非受到批评的直接结果」。

根据OHCHR昨天公布自2月24日俄军入侵以来的伤亡数字，平民伤亡为3893人，其中1626人死亡，2267人受伤。

死者当中有418名男性、245名女性、43名男童和26名女童，另有「无法确知性别」的831名成人和63名儿童。

OHCHR认为实际伤亡数字要高出许多，因为从部分激战地区接收情报受到推迟，且许多回报仍有待进一步证实。

OHCHR说：「大多数记录的平民伤亡是由冲击面积广大的爆炸性武器所造成，包括重型火炮和多管火箭系统，以及飞弹和空袭。」

© 2022 AFP