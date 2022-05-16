乌克兰战争影响 欧元区今年预估成长率下修至2.7%

（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天宣布，将欧元区2022年经济成长预测由先前估计的4%大幅下调至2.7%，并将此归咎于俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升。

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这场战争还促使这个欧盟执行机构重新审视其对2022年欧元区通货膨胀的预测，消费者物价指数（Consumer Price Index）预计较去年上升6.1%，远高于此前预测的3.5%。

欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说：「由于俄罗斯对乌克兰的战争，欧盟经济无疑正经历一个充满挑战的时期，我们也因此下调了我们的预测。」

他补充说：「压倒性的负面因素是能源价格飙涨，将通货膨胀推向创纪录的高点，对欧洲企业和家庭造成压力。」

欧盟警告，战争的进程高度不确定，出现停滞性通货膨胀（stagflation），即经济成长停滞与通货膨胀同时存在的情况，仍是未来真正的风险。

如果欧盟的主要能源供应国俄罗斯完全切断对欧洲的石油和天然气供应，欧盟执委会警告，成长预测将显着恶化。

主管经济事务的欧盟执行委员简提洛尼（Paolo Gentiloni）告诉记者：「我们的预测受制于非常高的不确定性和风险。」

他说：「有可能出现其他状况，导致成长低于我们今天的预测，而通货膨胀超乎我们预期。无论如何，我们的经济离正常情况仍很遥远。」

对于整个欧盟，包括不使用欧元作为货币的8个国家，执委会2月曾预测成长率为4%，而今已将其下调至2.7%，与欧元区相同水平。

© 2022 AFP