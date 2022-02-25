乌克兰战争首日137死 总统签署总动员令

（法新社基辅24日电） 英国广播公司（BBC）报导，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄罗斯对乌国发动大规模军事攻击的第一天，共有137名军民丧命。他已签署总动员令。

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根据乌克兰总统府公布的命令，乌克兰境内所有地区的义务役和后备人员都将被徵召，效期90天。

乌克兰国防部长表示，东部顿巴斯（Donbass）仍持续面临俄国的猛烈炮击。

一名美国国防高官今天匿名指出，俄国部队仍持续朝乌克兰首都基辅（Kyiv）前进，且莫斯科政府持续把部队送进乌克兰。

他还说，俄国迄今已朝乌克兰目标发射超过160枚飞弹。

根据联合国难民事务高级专员公署（UNHCR），自俄国今晨发动侵略以来，乌克兰境内已有约10万人逃离家园，另有数千人踏出国界。

就在俄罗斯进犯乌克兰之际，俄国国防部今天表示，一架安托诺夫An-26运输机今天坠毁在俄国南部靠近乌克兰的佛洛尼斯区（Voronezh），机组人员全数罹难。

俄国国防部发言人向法新社证实坠机，但拒绝说明有多少人员死亡。An-26飞机最多可载运6名机组人员和38名军事人员。

© 2022 AFP