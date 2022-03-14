乌克兰战事中国疫情添不安 亚股多数收黑

（法新社香港14日电） 投资人持续追踪乌克兰战事发展及为化解危机所做的最新外交努力，同时焦虑等待美国央行本周可能宣布升息，亚洲股市今天大多应声收黑；港股受中国深圳防疫封城打击，重挫领跌。

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俄罗斯在乌克兰的战争仍如火如荼进行，股市交易场上依旧充斥不确定性。尽管俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）表示，与基辅谈判有「正面发展」，也没能提供股市多少支撑。

投资人也不安等待美国联邦准备理事会（Fed）16日结束最新货币政策会议，预料届时将宣布升息1码（1/4个百分点）。

美国央行正尝试在平抑飞涨物价和支援美国经济之间，谨慎求取平衡，尤其全球最大经济体美国也面临乌克兰战争冲击影响。许多人担忧，这场战争可能导致经济再度衰退。

在美国借贷成本看涨之下，美元兑大多数国家货币汇价强劲走扬，兑日圆、英镑和欧元皆升值至数年来高点。

由于美国股市上周收盘再度挫跌，亚洲股市今天行情也低迷。

香港股市今天收盘重挫达5.0%，其中恒生科技指数大跌11%，阿里巴巴和腾讯等重量级成分股价格都跌掉约1/10。

港股卖压来自中国政府为了对抗境内COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情四起，昨天对深圳所有1700万居民下禁足令，封城将持续至20日。这也导致苹果（Apple）重要供应商暨iPhone代工厂鸿海暂停在当地业务。

上海股市今天收盘也应声重挫2.6%，首尔、新加坡、台北、威灵顿和马尼拉股市全数收低。但东京股市收涨0.6%，雪梨、曼谷和雅加达股市也收高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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