乌克兰战事未歇影响市场情绪 亚股涨跌互见

（法新社香港1日电） 全球股市刚经历2019冠状病毒疾病爆发初期以来的最糟糕一季，今天亚洲股市收盘涨跌互见，目前投资人正评估乌克兰战事以及美国联准会藉升息对抗通膨飙升的影响。

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投资人在今年前3个月面临严峻考验，全球市场首先因为央行紧缩政策和限缩COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时期的金融支撑措施而陷入动荡，然后又碰上俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）挥军入侵乌克兰。

若干国家的通膨率原已飙升至数十年来高点，如今又因俄国入侵乌克兰而雪上加霜。战争使俄国的重要原油供应被削减，推升油价飙涨至6年来高点，每桶已站上100美元。

在央行和政府宽松政策的助长下，全球股市出现长达近两年涨势，目前投资人纷纷获利了结套现。尽管各国股市在最近几周仍有拉高，但大部分指数都在第一季结束时收黑。

由于乌克兰战事尚无终止迹象，美国联邦准备理事会（Fed）的大幅升息也才刚开始，投资人难以确定未来3个月的景况。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）指出，2022年第二季「一开始会如同第一季结束时一样混乱，市场将受到来自四面八方的大量因素冲击」。

东京、雪梨、首尔、台北、马尼拉和威灵顿股市今天皆收黑，香港股市因拉尾盘收高，上海、孟买、新加坡、雅加达和曼谷股市也都收涨。

© 2022 AFP