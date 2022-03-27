乌克兰抵抗俄国侵略 民调：愈害怕战斗意志就愈强

（法新社奥斯陆26日电） 面对俄罗斯的侵略，乌克兰民众已准备好保家卫国。根据挪威今天发布的民调结果，乌国近半18岁到55岁的民众，有为国抗战的想法，且他们感受的恐惧愈大，战斗意志就愈强。

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挪威奥斯陆和平研究中心（Peace Research Institute Oslo, PRIO）在乌克兰当地民调机构Info Sapiens协助下进行的民调显示，乌克兰70%的男性和30%的女性愿意拿起武器保卫家园。

尽管战时进行调查构成许多的困难，这份调查仍试图让样本具有代表性，因此询问了超过1000个适役年龄的乌克兰人，且男、女各半。 调查于3月9日到12日间执行，也就是俄罗斯入侵乌克兰的第3周，询问受访者在4种抵抗方式的态度。

对于「若战事持续，我将直接加入军事战斗，在战场上协助抵抗俄罗斯或亲俄部队」，有49%受访者的答案是肯定的。 约47%受访者表示，他们会「以加入乌克兰防御工事据点，协助抵抗俄罗斯或亲俄部队」。 同时，80%受访者表示准备「提供乌克兰军队非军事援助」，例如食物、讯息、弹药等。

最后，有75%的受访者表示，他们会「担任志工帮助在战争中受害的乌克兰人，例如照顾受伤的平民或军人」。

调查也显示，乌克兰人若自己或亲属受到俄罗斯攻击的直接影响，参与反抗行动的意愿会提升。 调查期间，1/5的受试者表示有遭到俄罗斯或亲俄部队的直接攻击，而这些受试者参与抵抗的意愿最高。

奥斯陆和平研究中心评论说：「乌克兰人抵抗侵略者的意志令人吃惊。」

法新社报导，俄国侵乌至今超过1个月，乌克兰人的抗敌韧性让许多军事分析家讶异，俄罗斯的进攻反而呈现胶着状态。

研究主笔巴图塞维修斯（Henrikas Bartusevicius）写道：「乌克兰参战意愿的强度，与他们遭遇的恐惧大小成正比。」 根据奥斯陆和平研究中心的说法，Info Sapiens是利用战前建立的名单来联络受访者。

© 2022 AFP