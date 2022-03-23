乌克兰指控：俄军包围马立波构成种族灭绝

（法新社乌克兰利维夫23日电） 乌克兰检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）说，证据显示俄罗斯军队包围港市马立波的行为构成「种族灭绝」。

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维涅迪克托瓦昨天告诉法新社，证据显示俄国藉由包围战略港市马立波（Mariupol）来实行「种族灭绝」。

她说：「现在我在马立波看到的不是战争，而是种族灭绝。」

「战区还有一些规则、一些原则。我们在马立波看到的是毫无规则。」

维涅迪克托瓦矢言，乌克兰会在国际上推动让这次围城被正式定调为种族灭绝。

俄罗斯2月24日对乌克兰发动侵略，马立波市遭俄军包围且不断炮击，目前还有约20万人被困在城内。

俄军暴力袭击乌克兰各地，而战前人口约45万的马立波市，承受了若干最残暴的攻击。火炮击中当地一家妇产科医院、夷平住宅区，还炸毁一座标明内有孩童避难的戏剧院。

在俄军残忍包围下，人道援助和撤离车队难以进出。

人权观察（Human Rights Watch）组织成员21日表示：「马立波市居民形容（当地呈现出）冰冷的地狱景象，充斥死尸和被摧毁的建筑物。」

维涅迪克托瓦则说，马立波已沦为「人质」，「没办法给他们粮食、水源、电力，而且俄罗斯联邦清清楚楚知道自己在这里干了什么事」。

俄军拿下马立波，就能建立起连结克里米亚半岛和乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）亲俄势力占领地的「陆桥」。克里米亚2014年被俄国并吞。

拿下马立波港也能断绝乌克兰南部黑海沿岸的外来补给路线。

© 2022 AFP