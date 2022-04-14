乌克兰换回30名俄国捕获战俘 2飞官获释

（法新社基辅14日电） 乌克兰副总理韦列舒克今天宣布，有30名乌克兰战俘已透过换俘获得俄罗斯释放。这是乌克兰总统泽伦斯基下令与俄国换俘后的最新结果。

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乌克兰国防部今天稍早也宣布，3月遭到俄军捕获拘留的2名飞官已经获释。目前不清楚2人是否包括在韦列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布的换俘人数中。

韦列舒克在社群媒体发布声明表示：「有5名官员和17名军人获得换俘，另有一名女性在内共8位平民获得释放。总计有30位我国公民将在今天返家。」

她并指出，自从莫斯科2月底对乌克兰发动侵略以来，双方进行过4度换俘。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）本周稍早提议，将捕获的亲俄乌克兰大亨梅维楚克（Viktor Medvedchuk）交给莫斯科，以换取被俄罗斯俘虏的乌克兰人自由。梅维楚克在逃离软禁后近日遭到基辅逮捕。

根据乌克兰国防部声明，2名飞官裴普李亚希科（Ivan Pepelyashko）与契舍（Oleksiy Chyzh）3月初在乌克兰北部切尔尼戈夫（Chernigiv）地区的一座村庄被俘。

两人其后被带到不同地点，最后来到俄罗斯南部的库斯克（Kursk）地区，和另外8名乌克兰军事人员关在一起。目前仍不清楚其余8名战俘的下落。

声明引述契舍表示，他们在被俘期间遭到俄方恶意质问，要求医疗也遭到拒绝。他说：「我们被迫录下政治宣传影片。如果不从，他们便威胁停止替我们的战友包扎伤口。」

声明还说，两名飞官战俘返国后，已与乌克兰国防部长布达诺夫（Kirill Budanov）会面。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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