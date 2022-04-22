乌克兰控俄 计划炮制克里米亚模式兼并乌南

（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基指控俄罗斯，称俄国计划在南部刻松（Kherson）和札波罗热（Zaporizhzhia）局部被占领的地区发动「假造」的独立公投。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在今天傍晚的一段影片中敦促占领区居民，不要提供诸如护照号码等任何个人资料给俄罗斯军队。

泽伦斯基说：「这对大家没有帮助...若莫斯科下令推出这场秀，他们目的是要在你的土地上假造所谓公民投票...实情如此，请务必小心。」

基辅当局3月初指控，莫斯科打算在刻松（Kherson）比照2014年在克里米亚（Crimea）的所谓公投，当时克里米亚有压倒性居民投票表示愿加入俄罗斯联邦，那场在俄罗斯兼并后进行的公投，被乌克兰政府和西方国家视为非法。

当年乌东顿内茨克（Donetsk）与卢甘斯克（Lugansk ）地区的亲俄地带也随即透过公投宣布独立，同样被国际社会谴责为非法公投。

泽伦斯基警告俄国，任何想如法炮制2014年兼并克里米亚之举，都会让俄国被制裁到如同重回1917年内战后的困顿，「想搞『刻松人民共和国』是行不通的」。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，刻松是第一个落入俄军之手的主要城市；在刻松北方，俄军也控制札波热罗市周边一大片区域，不过札波热罗市目前仍在乌克兰手中。（译者：纪锦玲）

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