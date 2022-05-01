乌克兰数百军民受困马立波钢铁厂 传20平民撤离

（法新社基辅30日电） 受困在乌克兰南部港市马立波（Mariupol）亚速钢铁厂的人员，今天有至少20名平民撤离，其中包括几名孩童。这可能是马立波等待已久大规模撤离行动的开端。

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当地士兵说他们与数百名平民仍藏身在亚速钢铁厂（Azovstal）内，情况恶劣；而稍早的撤离行动徒劳无功。

防守钢铁厂的乌克兰亚速军团（Azov Regiment）表示，20名平民已撤离，可能往西北方约225公里处的札波罗热州市（Zaporizhzhia）。 俄罗斯塔斯社（Tass）也有类似报导，不过，报导中说撤离人数为25人。

联合国已有撤离计画，但今天撤离行动是否由联合国主导，目前还不清楚。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天傍晚在一段录影中表示，政府正尽其所能确保执行马立波的撤离任务。 美国民营太空科技公司马萨尔（Maxar）昨天拍摄到的最新卫星画面，显示出马立波的灾情，亚述钢铁厂几乎全毁。 马立波地区似暂停火，俄军在乌克兰各地攻击却有增无减，其中以乌东地区最激烈，最远达乌克兰西南部黑海港市敖德萨（Odessa）。

© 2022 AFP