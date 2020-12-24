乌克兰染疫人数突破百万大关

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（法新社基辅24日电） 乌克兰政府今天通报，境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例已突破百万大关。这个前苏联国家的医疗体系资源不足，面临年终假期前染疫人数激增，正陷入难以招架困境。

乌克兰卫生部今天通报，境内新增1万1490起确诊病例，累计达100万1132例。

乌克兰人口约4000万，自从境内爆发疫情以来，卫生官员累计已通报1万7395人染疫不治。随着确诊人数持续明显增加，乌克兰面临病床和医护人员短缺困境。

乌克兰政府先前宣布，冬季假期结束后，明年1月将实施为期2周封城，期间校园和非必要商家将关闭。

乌克兰政府还表示，希望未来2年内能让「至少一半人口」接种疫苗。但乌克兰是欧洲最贫穷国家之一，至今尚未签署任何订购外国疫苗的合约。

乌克兰卫生部长史蒂巴诺夫（Maksym Stepanov）今天说，政府「强烈希望」今年底前签下疫苗供应合约，并于明年2月开始接种。

乌克兰政府另透过世界卫生组织（WHO）所推出协助全球穷国取得疫苗的「COVID-19疫苗全球取得机制」（COVAX），准备在明年春天接获800万剂疫苗。

史蒂巴诺夫透露，乌克兰政府正在争取接获的疫苗增至1600万剂。

© 2020 AFP