乌克兰染疫病故创新高 政府祭现金奖励打疫苗

（法新社基辅15日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，为了提升乌克兰的低疫苗覆盖率，将向完整施打两剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的民众提供现金奖励。

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泽伦斯基在影音讯息中表示：「每个完整接种两剂疫苗的人，都能获得1000荷林夫纳（约35欧元、新台币1100元）奖励。」乌克兰是欧洲最贫穷的国家之一，因此这笔奖金相当可观。

根据卫生部数据，目前仅有约28%乌克兰民众完整施打两剂疫苗。

泽伦斯基表示，这笔钱可用于购买健身房会籍、电影院、剧院或博物馆门票，或者在乌克兰境内旅行的火车及机票。他说：「这些是受防疫封锁措施冲击最严重的行业类别。」

这项疫苗奖励计画将于12月19日上路，乌克兰政府预计在未来几个月批准2亿欧元预算来执行。

高传染力的Delta变异株肆虐，加上民众普遍对接种疫苗有所顾忌，使得拥有4500万人口的乌克兰目前正经历疫情爆发以来最严峻的一波疫情。

当局也试图透过限制未接种疫苗民众的行动，来促进疫苗覆盖率，像是在某些公共场所必须出示接种证明。

© 2021 AFP