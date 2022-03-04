乌克兰核电厂遇袭 亚股重挫

（法新社香港4日电） 位于乌克兰的欧洲最大核电厂传出遭俄军炮火击中，令外界更加担忧乌克兰战事，投资人进一步采取避险行动，亚洲股市今天应声重挫，油价继续走扬。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的部队加强侵略乌克兰行动，当地札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂厂区今天遭到俄军击中，乌克兰外交部长要求莫斯科立即停火，以免酿成核灾。

尽管乌克兰当局其后表示，札波罗热核电厂的火势已扑灭，且未侦测到辐射外泄，但市场交易商仍惴惴不安。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄罗斯诉诸「核子恐怖」。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天与蒲亭通话后也表示，他担心「最坏情况还没发生」，因为蒲亭表态有意推翻基辅政权。

全球两大原油期货布伦特（Brent）原油和西德州中级原油（WTI）价格昨天一度回跌，因投资人冀望伊朗核子协议将达成，可让德黑兰恢复对全球市场出口石油，不过今天两大期货价格又双双翻涨。

由于各国政府担心油价和消费者受到冲击，因此对俄罗斯实施的广泛制裁并未包括石油出口。不过，俄国石油交易在银行抽资及海运成本升高下，已变得愈来愈困难。

这场冲突，使得各国政府和中央银行欲缓和飙升的通货膨胀难度更高。先前因各国当局为弥补疫情冲击而大撒币，加上能源成本攀升及供应链吃紧，已使得通膨大幅升温。

东京股市今天收盘挫跌2.2%，香港股市挫低2.5%，上海股市收挫1.0%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉和曼谷股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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