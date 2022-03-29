乌克兰检察总长：已掌握俄军使用集束炸弹的证据

（法新社基辅28日电） 乌克兰检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天表示，乌克兰已掌握证据，可证明俄罗斯部队在乌克兰南部两州使用被多国禁用的集束炸弹。

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集束炸弹、火箭和炮弹等集束弹药（cluster munitions）在空中炸开，会释出「子弹药」（submunitions）或「小炸弹」（bomblets），散布大片区域，可同时击中许多目标。

但当中一些弹药可能不会立即爆炸，实质上变成人员杀伤地雷（anti-personnel mines），在冲突结束多年后仍会对平民构成威胁。

国际特赦组织（Amnesty International）和「人权观察」（Human Rights Watch）等团体曾表示，他们已搜集到有人在乌克兰平民区使用集束炸弹的证据。

1997年签署的一项联合国条约禁止使用人员杀伤地雷，乌克兰是签署国，但俄罗斯与美国都未签署。

记者今天提问，俄军1个多月前开始侵略乌克兰后，是否用过这类炮弹轰炸乌克兰首都基辅（Kyiv）。维涅迪克托瓦回答她没有具体证据，但正在调查当中。

不过她说：「我们有证据指出（俄军）在敖德萨州（Odessa）和刻松州（Kherson）使用集束炸弹。」

维涅迪克托瓦表示，记者曾揭发一些疑似使用集束炸弹和其他被禁用武器的案例，「但我只能提我掌握到非常具体证据的案例，比方说…（炸弹）碎片或土壤样本分析」。

敖德萨是黑海（Black Sea）大型港市，俄军试图挺进当地但遭牵制。

刻松则是俄军开始侵略后拿下的唯一重要城市，这座中等规模城市介于被俄国并吞的克里米亚半岛（Crimea）和敖德萨市之间，乌克兰部队正试图收复。

© 2022 AFP