乌克兰民众自制「捷克刺猬」拒马 抵挡俄战车入侵

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（法新社利维夫4日电） 乌克兰西部最大城市利维夫（Lviv）的民众，根据网路上找到的制作流程，自制反战车拒马，为对抗俄罗斯入侵的战争贡献一己之力。 30多岁的利维夫人菲利普恰克（Tarass Filipchak）表示，在俄罗斯入侵的第一天，他的兄弟就去找他，并说：「听着，我们需要些反战车拒马。」 菲利普恰克当时正在利维夫盖一栋房屋，他发现有些建筑材料可用来制造第二次世界大战期间多国使用、俗称「捷克刺猬」（Czech hedgehog）的反战车拒马。 菲利普恰克告诉法新社说，他在脸书（Facebook）和Instagram上发文，然后就有「朋友、熟人，甚至是我们不认识的人」过来带给他们需要的东西，或动手帮忙制作。 在他住的巷子里，现在放了10几座制作完成的反战车拒马，每座重约100公斤，等着乌克兰军人来领走。 乌克兰军方在收下那些拒马后，会把它们送到全国各地。其中一些已被送到首都基辅，和乌克兰中部的波塔瓦（Poltava）地区。 菲利普恰克没有记下确切数量，但从俄罗斯2月24日进攻乌克兰至今，他们在利维夫的这一小群人已经制作了超过60座「捷克刺猬」。 他说：「我们从维基百科（Wikipedia）看到捷克刺猬的由来，知道谁发明了它，然后我们开始照着做。」 参与拒马制作的包德纳（Vitali Bodnar）说：「我们想要作为一个完全独立的国家，或是加入欧洲联盟（EU）。没有人想见到这个国家成为俄罗斯的一部分。」 他还表示，他无法想像自己的国家被俄罗斯军队打败的景况。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）