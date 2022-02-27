乌克兰海牙状告俄罗斯 联合国：难民人数近37万

（法新社基辅27日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，当局已向海牙国际法庭提出诉讼，要求俄罗斯停止入侵。联合国难民署则通报，截至目前，俄军行动已迫使超过36万8000人逃离乌国。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）透过推文表示：「俄罗斯须为操纵种族灭绝概念以合理化其侵略行为而承担责任。我们要求（海牙法庭）做出紧急决定，下令俄罗斯立即终止军事活动，并期望下周开始相关审判。」

检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）也告诉国内电视台，乌克兰将在法庭上证明俄罗斯总统蒲亭是21世纪的「主要战犯」。

总部设在荷兰首都海牙（The Hague）的国际法庭（International Court of Justice）是联合国最高司法机构，也是解决国家间指控违反国际法相关诉讼的最高法院。不过，国际法庭无权对入侵行动背后的俄罗斯领导人提出刑事指控。

另一方面，联合国难民署（UNHCR）在推特发文说：「（乌克兰难民的）总数现在已达到36万8000人，且还在继续上升。」该机构还补充说，这个新数字是根据「各国当局提供的资料」。

根据波兰政府的估计，自俄军24日入侵乌国以来，约有15万6000名难民搭乘车辆或火车涌入该国，还有人以步行方式逃难。

除波兰外，部分乌克兰难民则选择前往摩尔多瓦（Moldavia）、匈牙利、斯洛伐克与罗马尼亚等邻国躲避战火。

为疏散更多难民，德国铁路营运商表示，将从今天开始针对从波兰进入该国的难民提供免费火车载运服务。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）说，目前每天都有最多6列火车从波兰开往德国，但该公司正准备「在短时间内」增加运量。

© 2022 AFP