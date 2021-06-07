乌克兰球衣浮现遭俄并吞领土 莫斯科抗议

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（法新社莫斯科6日电） 乌克兰今天激怒俄罗斯，因为乌克兰足球协会公布的2020年欧洲国家杯（Euro 2020）队服，上面有遭到俄罗斯并吞的克里米亚轮廓及广为流传的的民族主义口号。

因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而延后的2020 年欧洲国家杯，将在6月11日到7月11日在包括俄罗斯圣彼得堡（Saint Petersburg）在内的11个城市举行。俄罗斯第2大城圣彼得堡将主办7场比赛，包括一场8强赛事。

乌克兰足球协会主席帕维尔科（Andriy Pavelko）在脸书上发表声明表示，乌克兰选手将穿着「特别制服」，并且张贴以乌克兰国旗蓝黄两色为主的球衣照片。

球衣的特色是乌克兰的轮廓，包括被俄罗斯吞并的克里米亚和遭到分离主义者控制的顿内茨（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）地区，以及「荣耀归于乌克兰！荣耀归于英雄！」的字样。

帕维尔科说：「我们相信乌克兰的轮廓将给予球员力量，因为他们将为整个乌克兰而战。」

「荣耀归于乌克兰」是爱国口号，后来变成乌克兰抗议人士的集会口号，抗议人士在2014年起义中罢黜俄罗斯支持的领导人亚努科维奇（Viktor Yanukovych）。

俄罗斯谴责这次起义是非法的，并引发两国关系的危机。俄罗斯吞并克里米亚，并支持乌克兰东部讲俄语的叛乱分子。自2014年以来，这场冲突已经夺走1万3000多条生命。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP