乌克兰球衣激怒俄国 欧洲足球总会要求修改

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（法新社洛桑10日电） 欧洲足球总会（UEFA ）今天要求乌克兰修改2020欧国杯（Euro 2020）队服，移除引发俄罗斯抗议的「具政治性质」口号。

欧洲足球总会表示，球衣上「荣耀归于英雄」的字样「显然具有政治性质」。这句口号为乌克兰抗议人士的集会口号，抗议人士在2014年起义中罢黜俄罗斯支持的领导人亚努科维奇（Viktor Yanukovych）。

俄国8日致函向欧洲足球总会投诉，乌克兰的黄色球衣正面印有包含克里米亚在内的乌克兰国界轮廓。克里米亚在2014年被俄国吞并。

在爆发俄国提出投诉的新闻后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）随即对国家队球衣表示支持，并在Instagram上传两张跟乌克兰队服合照的照片，发文说这件球衣「有团结乌克兰人民的许多重要符号」。

俄国外交部发言人回应说：「运动并非战场，而是竞赛的场地；也并非政治场域，而是体育文化成就的场所。」

她也说：「成为体坛英雄，就能得到荣耀。用那个方式来荣耀母国，而不是民族主义的口号。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP