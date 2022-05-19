乌克兰申请加入欧盟 抱怨部分欧盟国给予二等待遇

（法新社基辅19日电） 德国表示无法加快饱受战争蹂躏的乌克兰加入欧盟的进程后，乌克兰外交部长今天批评部分欧盟国家给予基辅「二等待遇」。

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乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在推特发文表示：「过去几年，部分欧盟国家对乌克兰在欧洲未来发展实行的战略模糊政策已经失败，且必须结束。」

他也说，这「只会鼓舞」俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

他猛烈抨击乌克兰受到「二等待遇」，称这「伤害了乌克兰人的感情」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天稍早表示，乌克兰加入欧盟可能「没有捷径」，并说若对乌克兰破例，对同样寻求成员国资格的西巴尔干国家不公平。他说：「加入过程不是几个月或几年的事情。」

尽管如此，他说欧盟必须找到一种「快速而务实」的方式来帮助基辅。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也曾表示，乌克兰加入欧盟需要「几十年」的时间。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）称这并「不公平」。马克宏发表评论后，泽伦斯基对一群法国学生说：「这就像一张全家人聚在一起的桌子，你被邀请了，却没有椅子可坐。」

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