乌克兰疾呼需要战机和军援 蒲亭高分贝警告北约

（法新社波兰科尔佐瓦5日电） 遭俄罗斯围困的乌克兰今天敦促西方国家扩大对乌国的军事援助，包括战机；与此同时，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）拉高分贝警告北大西洋公约组织（NATO）。

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法新社报导，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在波兰与乌克兰边界告诉一小群媒体记者说：「我们目前最需要的是就是战机、攻击式飞机以及防空系统。」

库列巴在与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会晤后表示：「一旦我们失去制空权，地面上会流更多的血。」

另一方面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）和美国两党国会议员视讯通话，联邦参院多数民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在通话后表示，泽伦斯基也呼吁「东欧国家提供俄制战机」，说这类飞机是乌克兰人受训时惯用的飞机。

俄罗斯入侵乌克兰进入第10天，蒲亭警告西方国家切勿在乌克兰上空设立禁飞区，否则「不只是欧洲，连全世界都会遭遇巨大灾难后果」。

蒲亭说：「任何国家有此方面举动，我们将视为是介入武装冲突。」

北约目前排除在乌国上空设立禁飞区可能性，避免战争进一步扩大，引发泽伦斯基的不满，说西方军事同盟排除设禁飞区，无异是「同意俄罗斯进一步轰炸乌克兰城镇」。

另一方面，各国继续加强新一轮穿梭外交之际，以色列总理班奈特（Naftali Bennett）意外访问克里姆林宫，与蒲亭会谈3小时。

这是俄罗斯入侵乌克兰以来，蒲亭首次与外国领导人面对面会谈。而班奈特随后也与泽伦斯基谈话。

以色列与俄乌两国关系友好，基辅要求以色列与莫斯科对话。

泽伦斯基表示，俄国升高轰炸攻势，乌国愈来愈多基础设施被夷为平地，并有近140万民众逃亡。（译者：纪锦玲）

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