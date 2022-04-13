乌克兰盼德总理到访提供武器 否认怠慢总统

（法新社柏林13日电） 乌克兰总统泽伦斯基的高级顾问阿列斯托维奇今天对怠慢德国总统一事提出解释，并表示基辅希望德国总理萧兹（Olaf Scholz）到访，以承诺提供更多武器。

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德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）昨天承认，他曾提议和欧洲联盟其他国家领袖一同访问乌克兰，但被基辅当局拒绝。

史坦麦尔不受乌克兰欢迎，在德国被普遍视为外交羞辱。他最近因为在担任外长期间对俄罗斯太过倾向和解，而表示歉意。

阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）今天接受德国第二电视台（ZDF）访问时表示，泽伦斯基无意冒犯德国。

阿列斯托维奇表示：「我认为主要论点有所不同。我国总统期盼德国总理来访，如此一来他（萧兹）可以做直接的实际决定，包括供应武器。」

乌克兰总统幕僚长的顾问李希成科（Serhiy Leshchenko）在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时也否认报导所说，泽伦斯基拒绝史坦麦尔到访。

德国总统只是虚位元首，并不直接领导联邦政府，不享有实际的行政权。而总理为政府首脑，决定国家大政方针。

阿列斯托维奇表示，乌克兰港市马立波（Mariupol）和乌克兰东部平民的命运「寄托在德国可以提供给我们的武器上」，但德国尚未就这点给予承诺。

阿列斯托维奇说，时间宝贵，因为「等不到坦克的每一分钟…丧命、被强暴、被杀害的就是我们的孩子」。

© 2022 AFP