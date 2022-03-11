乌克兰盼快速加入欧盟 多国领袖表明「不可能」

（法新社法国凡尔赛11日电） 欧盟领导人今天就如何应对俄罗斯入侵乌克兰召开紧急会议，会中乌克兰快速取得欧盟成员国资格的希望也宣告落空。 在凡尔赛宫（palace of Versailles）举行的这场峰会原本将成为法国担任欧盟轮值主席国6个月以来的重头戏。但由于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的入侵行动破坏欧洲数十年的稳定，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）正领导一场危机应对峰会。 这场为期2天的峰会，主要商讨议题包括乌克兰战争和欧盟能源供应问题。与会领导人坐在「镜厅」（Hall of Mirrors）内共进晚餐。1919年，西方盟国（「协约国」）也是在这里替第一次世界大战划下句点，并重新划定欧洲地图。 马克宏迎接欧盟领袖时表示，「欧洲因（COVID-19）大流行而发生变化，并将随着战争而变化得更快速、更强大。」

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在乌克兰战争的第15天，与会的27国领袖对南部港市马立波（Mariupol）一间妇产科医院遭到轰炸表示强烈抗议；马克宏也批评这是「可耻的战争行为」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）虽在这场冲突中得到欧盟公开力挺，但领导人在会中重申，乌国不可能循捷径加入该组织，成为成员国。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）抵达会场时表示，「没有快速加入（欧盟）这种事情。」 「今晚和明天我想专注讨论，欧盟能为泽伦斯基做些什么。乌克兰加入欧盟需要一段很长的时间，前提是乌国真的可以加入。」 斯洛维尼亚总理杨萨（Janez Jansa）则说，「有人认为，乌克兰人正为生存而战，并应得到明确有力的政治讯息…也有人在争论（加入欧盟的）程序问题。」

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