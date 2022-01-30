乌克兰紧张 英国将增援东欧协防北约

广告 继续浏览后续

（中央社伦敦29日法新电）英国首相强生（Boris Johnson）今天宣布，为因应俄罗斯对乌克兰日渐升高的「敌意」，英国准备加派大批军队、武器、战舰与战机到欧洲协防北大西洋公约组织（NATO）。

强生办公室表示，英国预定下周向北约军事将领提出增兵案，完成部署后，英国驻东欧部队将比现有约1150人增加1倍。 强生今天深夜发出声明说：「这项增兵案将对克里姆林宫释出明确讯息，我们不会容忍他们的颠覆行动。面对俄国的敌意，我们总会和北约盟友站在一起。」 他还表示：「我们已要求武装部队准备在下周出动到欧洲各地，确保我们能在陆海空支援北约盟友。」 强生表示，如果俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）选择「血洗与破坏」乌克兰，将是「欧洲的悲剧」。 「乌克兰要能自由选择自己的未来。」

数周来因连串丑闻承受庞大政治压力的强生昨天表示，将在未来几天与蒲亭通话，敦促蒲亭降低乌克兰紧张情势。与此同时，强生预定下周出访乌克兰。 莫斯科在乌克兰边境部署数以万计大军之后，俄罗斯与西方关系降至冷战以来最低点。 英国外交部预计31日在国会宣布，针对俄罗斯的战略与经济利益加强制裁。

© 2022 AFP