乌克兰联手加密货币公司 设网站让捐款进乌国

（法新社旧金山14日电） 在乌克兰对抗俄罗斯侵略之际，乌国政府今天和加密货币公司FTX及Everstake合作推出一个网站，让外界捐款得以流入该国的中央银行。

广告 继续浏览后续

法新社报导，在「援助乌克兰」（Aid for Ukraine）网站上，使用者目前可以包括比特币（Bitcoin）、以太币（Ether）、泰达币（Tether）、狗狗币（Dogecoin）在内的10种加密货币捐款。

乌克兰数位转型部（Digital Transformation）副部长博尔尼亚科夫（Oleksandre Borniakov）在声明中说：「加密货币在乌克兰的国防上扮演重要角色。」

乌克兰的加密货币公司Everstake将开放使用者以上述名单外的加密货币捐款。

「援助乌克兰」网站也计划在未来让人可用非同质化代币（non-fungible tokens, NFTs）捐款。

总部设在巴哈马的交易平台FTX，是由美国亿万富豪班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）创立，将把募集的捐款兑换成美元，然后汇到乌克兰国家银行（National Bank of Ukraine）。

乌克兰的加密货币交易平台Kuna也参与计画。

「援助乌克兰」网站的募款目标是2亿美元（约新台币57亿元），而在该网站上的计数器显示，截至格林威治时间上午2时30分，已募集到4900万美元。

合作团体发表声明表示，募款所得将用来资助乌克兰军方和「急需人道援助」的平民。

© 2022 AFP