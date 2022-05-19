乌克兰若不付电费 俄国：将断札波罗热核电厂供电

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯副总理胡斯努林（Marat Khusnullin）暗示，除非基辅当局向莫斯科支付电费，否则俄国将设法切断欧洲最大札波罗热核电厂对乌克兰的供电。

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俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）在2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，俄国军队就占领了札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄国媒体报导，胡斯努林昨天前往俄军在乌克兰东南部的占领地区时表示：「若乌克兰的能源系统愿意接收供电并支付费用，那么（札波罗热核电厂）将为乌克兰发电，否则这座核电厂就为俄国发电。」

胡斯努林发表上述言论前，俄国官员已表明，俄方打算留守在他们控制的乌克兰南部领土，例如刻松州（Kherson）以及札波罗热州（Zaporizhzhia）的大部分地区。

胡斯努林提到：「我们在经营核电厂方面的经验丰富，我们俄罗斯的一些公司拥有这种经验。」他并说，「毫无疑问」札波罗热核电厂会继续运转。

但乌克兰国家核电公司（Energoatom）今天指出，札波罗热核电厂会继续向乌克兰供电。

2021年，札波罗热核电厂占乌克兰年度发电总量的1/5，也占乌国核电厂发电量的将近一半。

© 2022 AFP