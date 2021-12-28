乌克兰训练平民上战场 防俄罗斯全面入侵

（法新社基辅27日电） 在乌克兰首都基辅（Kiev）边郊林地，扮演俄军的假想敌突袭身穿迷彩装的乌克兰陆军预备役人员。

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即将正式成为乌克兰军人的这些人包括建筑师和研究人员，他们在仿制烟雾弹在周围爆炸时，以仿制版卡拉希尼柯夫突击步枪（Kalashnikovs）还击。

19岁大学生赖林（Daniil Larin）在演习的短暂空档向法新社表示：「我认为国家若遭敌人入侵，全国上下的人都应该知道如何应对。」

约50名乌克兰平民先前在周末午后从基辅开车到一处苏联时期废弃沥青厂，赖林是其中之一。他们要训练自己在国家遭到俄罗斯入侵时，知道如何保家卫国。

由于担心俄罗斯谋划发动大规模攻击的忧虑升高，近几个月来，数十名平民陆续加入乌克兰陆军预备队。基辅当局指出，俄国在接近乌克兰的边境集结约10万大军。

乌克兰军队总计约有21万5000人，从2014年起便持续在东部2个区域对抗获俄国撑腰的分离主义叛乱分子，这场长期延烧的冲突已夺走逾1万3000人性命。

虽然俄国否认打算入侵乌克兰，但总统蒲亭（Vladimir Putin）不排除在美国为首的北大西洋公约组织（NATO）向东扩张时做出军事回应。乌克兰一直想要加入北约。

赖林告诉法新社，人员激增到约10万名成员的乌克兰预备役人员持续学习「如何掌握武器，如何在战斗环境中行事，以及如何保卫城市」。

51岁医师尤兹基夫（Marta Yuzkiv）认为，俄军「远比乌军占优势」，发动全面入侵的风险「高到」让人群起加入预备队。

她表示：「唯有人人都准备好捍卫我们的国土，才有胜算。」

© 2021 AFP