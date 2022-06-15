乌克兰请西方援助军火 国防部：仅收到10%所需武器

（法新社基辅14日电） 乌克兰国防部副部长马里亚尔今天说，乌克兰请求西方提供军火以协助抵御俄罗斯入侵，但目前仅接收到10%的武器。

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根据电视画面，马里亚尔（Anna Malyar）说：「我们提出的武器需求，目前仅接收到约10%。」她呼吁西方加快运送时程。

她说：「无论乌克兰多努力，无论我们的军队多专业，没有西方伙伴的协助，我们无法赢得这场战争。」

马里亚尔说，应该要有运送武器的「明确时间表」，因为只要稍有耽搁，乌克兰就会蒙受惨重损失，会有更多领土落入俄方手中。

她说：「我们必须知道明确的运送期限，因为每一天都有武器延误送达，而这攸关乌克兰军人与平民的性命。」

她又说：「我们无法再久等下去，局势变得非常复杂。」她指的是俄罗斯在顿巴斯地区（Donbas）的军事行动发展。俄罗斯预计将夺下整个卢甘斯克（Luhansk），也就是组成顿巴斯地区的两个区域之一。

稍早，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度呼吁西方提供重型武器，批评某些欧洲领袖的「约束行径」已「严重放慢武器供应速度」。

他在线上记者会上告诉丹麦记者：「我很感激有武器送来，但速度必须加快。」

他说，俄罗斯的「装备与武器是乌克兰的数百倍多」，乌克兰没有足够的「长程武器」或「装甲车辆，也因为如此，我们丧失了多条人命」。

他说，乌克兰能多快夺回俄方占领的领土，「真的就仰赖这些援助与武器」。

「如果武器没有加速送达，作战进度将陷入停滞，民众将持续死去。如果我们获得武器，我们将往前迈进。」

© 2022 AFP