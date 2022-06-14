乌克兰谷物经波罗的海运抵西班牙 开战后首批

（法新社马德里13日电） 西班牙产业组织宣布，一批乌克兰谷物首度成功规避俄罗斯封锁，经由波罗的海（Baltic Sea）航线运抵西班牙。

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法新社报导，西国Agafac食品生产商组织表示，悬挂芬兰国旗的Alppila号货轮搭载1万8000吨动物饲料专用谷物，于13日清晨抵达西班牙西北部拉科鲁尼亚港（La Coruna）。

订购这批谷物的Agafac组织指出，这条航线首度被用来运送乌克兰谷物。

这批�b物先由卡车运送到波罗的海沿岸的波兰西北部港口斯文诺契（Swinoujscie）；Alppila号货轮途中还停靠德国北部的布伦斯比特尔（Brunsbuettel），最后转往西班牙。

Agafac说，这是「第一批透过波罗的海新航线运输的（乌国）粮食，以规避俄罗斯对黑海港口的封锁。」

乌国农业部发言人则告诉法新社，该部目前无法确认这是不是开战后首批透过波罗的海运送至国外的乌国谷物。

「我们目前没有出口（谷物）至西班牙的资讯。我们有出口到罗马尼亚和波兰。这可能是乌国境外的物流安排。」

在俄罗斯入侵前，乌克兰是全球最大葵花油生产国和主要小麦出口国，但由于俄军封锁乌国的黑海港口，数百万吨粮食被迫卡关，无法出口。

乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前表示，乌国目前每月透过铁路出口超过200万吨粮食，但这远低于战前透过港口、特别是敖德萨港（Odessa）出口的数量。

联合国以及法国和土耳其等国家一直推动在黑海开辟「安全走廊」，恢复乌克兰谷物出口。

获提名为下一任美军欧洲司令部司令的卡沃里（Christopher Cavoli）5月底表示，德国铁路公司（Deutsche Bahn）近期将推出「柏林铁运」（Berlin train lift），用专用火车把小麦从乌克兰送到西欧。

他表示，波兰已与德国建立便捷过境制度，以简化交付流程。粮食一旦离开波兰，就会运往德国北部的港口，并进一步出口。

© 2022 AFP