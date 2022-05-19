乌克兰财务需求大 G7财长商量援助计画

（法新社德国科尼斯温特19日电） 俄罗斯入侵乌克兰一事持续对全球经济造成伤害，七大工业国集团（G7）财政部长今天开会，希望找出能解决乌克兰预算困境的办法。

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G7成员国的财长们在德国西部小镇科尼斯温特（Koenigswinter）会谈，以商量出一套因应之道。

美国财长叶伦（Janet Yellen）17日在布鲁塞尔演说时表示：「目前宣布的双边和多边支援并不足以应付乌克兰的需求，即使短期也不行。」

叶伦也出席了科尼斯温特的会议，她呼吁美国的伙伴「和我们一起提高财务支援」给饱经战火摧残的乌克兰。

美国已为乌克兰推出400亿美元援助计画，但同时，美国国内正逢通货膨胀飙升，愈来愈多人担心这个全球第一大经济体可能陷入衰退。

欧洲也有类似情况，原物料、零组件和农产品遇到的供应中断现象，让经济前景一片黯淡。此外，欧陆高度依赖从俄罗斯进口的能源，也可能面临燃料价格进一步上涨、甚至断供的问题。

德国财长林德纳（Christian Lindner）在会前接受德国「世界报」（Die Welt）访问时说，G7伙伴们必须「在接下来几天、几周内，确保乌克兰的偿付能力」。

© 2022 AFP