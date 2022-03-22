乌克兰选手历经逃难躲地窖 世锦赛摘金献给母国

（法新社贝尔格勒22日电） 乌克兰跳高选手马胡奇克在俄罗斯部队入侵母国后，被迫逃离自家，一度得藏身地窖。她花了3天横越2000公里来到塞尔维亚首都贝尔格勒，一举在世界室内田径锦标赛成功摘金。

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马胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）除了是欧洲室内田径锦标赛跳高冠军，亦曾于2019年杜哈（Doha）世界室外赛镀银，去年夏天在东京奥运摘下铜牌。

数周前俄乌冲突升温，马胡奇克离开了乌克兰中南部城市第聂伯罗（Dnipro）的家。此时在她的优先事项清单上，跳高训练当然已不是首要。

但马胡奇克成功找到方法抵达塞尔维亚，途中历经「数百通电话、多次改道、爆炸、火灾和空袭警报」。

上周末她摘金后说：「这面奖牌要献给乌克兰、我的国家、人民和军队。…我必须在国际竞技场的田赛场上捍卫我国。」

马胡奇克表示：「上场前我心里只惦念乌克兰，因为那里发生那么多恐怖的事。他们（俄军）屠杀我们的人民和国家，还杀死我们的孩子、乌克兰的未来。」

「我不知道他们想要什么，因为我们很爱自己在乌克兰的生活。我认为俄国许多人应该要了解，乌克兰确实发生战争。我知道有很多俄国人说一切都是假的，称影片全是伪造的，但我们的很多城市都毁了，怎么假的了？」

马胡奇克说，她到塞尔维亚后，一度怀疑自己还能不能跳，「但我的教练说我必须上场，表现出我在俄国开始入侵前的体态和体能」。

马胡奇克以2公尺02摘金后，观众纷纷起立为她鼓掌，现场还出现几面飘扬的乌克兰国旗。

澳洲选手派特森（Eleanor Patterson）以2公尺成绩摘银，她也在指甲上画了代表乌克兰的黄蓝色爱心，以示支持乌克兰。

派特森说：「输给雅罗斯拉娃（马胡奇克）拿到银牌，意义更加特别。…她得应付这种没人应当面对的困境，所以我也很为她骄傲。」

© 2022 AFP