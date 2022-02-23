乌克兰遇俄罗斯入侵危机 川普：我执政就不会

（法新社华盛顿22日电） 国际间对俄罗斯承认乌东两个分离主义地区为主权独立国家大加挞伐之际，美国前总统川普却在今天大赞俄国总统蒲亭是「天才」。川普还提到，若现在他在位，就不会有乌克兰危机。

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在右翼广播电台的节目中，主持人询问川普有关蒲亭（Vladimir Putin）决定承认乌东亲俄分离主义分子控制的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）为独立国家一事。

川普回答说：「这太天才了。」「蒲亭宣布乌克兰大半地区是独立的，太厉害了。」

蒲亭派兵进驻顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）执行「维和」任务，引发国际社会挞伐。

与此同时，俄罗斯在俄乌边境集结数以万计大军，西方国家警告，俄罗斯随时都有可能全面入侵乌克兰。

川普表示，蒲亭的策略很「聪明」，还主张美国可以在美墨边境问题上效法俄罗斯，但他并未详加说明。

川普随后发表另一项声明，称现任总统拜登若能「妥善处理」问题，理应可以避免眼前的乌克兰危机。

任内两度遭到弹劾的川普表示：「我跟蒲亭很熟，在川普政府执政期间，不会发生现在这种事，绝对不可能！」

© 2022 AFP