乌克兰遭俄罗斯入侵 各国援助概况整理

（法新社巴黎28日电） 俄罗斯自24日起攻打乌克兰，全球数十个国家开始向乌克兰提供军事和人道援助，台湾政府亦于28日晚间启运对乌克兰的人道救援医疗物资。以下为各国对乌援助概况：

广告 继续浏览后续

※ 军事援助部分

● 美国

华府将额外运送3亿5000万美元（新台币约98亿元）的军事援助给基辅（Kyiv），过去一年来累计援助总额超过10亿美元。

● 欧洲联盟（EU）

欧盟成员国领袖同意运送价值4亿5000万欧元（约新台币141亿元）的武器给基辅，这是欧盟史上头一次资助购买和交付武器。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说，一些国家将运送战斗机给乌克兰人。

● 加拿大

加拿大将运送杀伤性军事武器、提供基辅5亿加币（新台币约110亿元）贷款，协助乌克兰自卫。

● 德国

德国打破长久以来不出口武器至冲突地区的禁忌，宣示将运交1000件反战车武器、500枚「刺针」（Stinger）地对空飞弹、9门榴弹炮给乌克兰，另将捐赠14辆装甲车和1万公吨燃料。

● 瑞典、挪威、丹麦

瑞典也打破中立惯例，运送5000件反战车武器给乌克兰；丹麦另将提供2700件；挪威则会运送头盔、防弹衣和多达2000件M72反战车武器。

● 芬兰

中立国芬兰做出「历史性」决策，提供武器给乌克兰，将送出1500件火箭发射器、2500把突击步枪、15万发弹药，以及7万份战地口粮。

● 法国

法国已运送防空和数位武器、燃料给乌克兰。

● 英国

英国政府说会进一步支援乌克兰，但未说明细节。

● 比利时

比利时表示会再提供乌克兰2000把自动步枪和200件反战车武器，以及3800吨燃料。

● 荷兰

荷兰国防部表示，将尽快运送200枚刺针飞弹、狙击步枪和头盔给乌克兰。

● 捷克

捷克将送出4000门迫击炮，以及3万把手枪、7000把突击步枪、3000把机枪和100万颗子弹。

● 克罗埃西亚

克罗埃西亚将送出1600万欧元的轻兵器和防弹衣。

● 葡萄牙

葡萄牙将提供夜视镜、防弹背心、头盔、手榴弹、弹药和G3自动步枪给乌克兰。

● 希腊

希腊将运送「防御装备」至乌克兰。乌克兰境内有大批希腊人，迄今已有10名公民死亡，许多希腊人正身处火线。

● 罗马尼亚

毗邻乌克兰的罗马尼亚拟开放11所军医院收治伤者，罗马尼亚政府也将运送燃料、防弹背心、头盔和其他「军用物资」，价值达300万欧元。

● 澳洲

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）1日表示，澳洲已承诺投入7000万澳元（约新台币14.5亿元）资助致命防御性武器给乌克兰，包括飞弹和弹药军火。

※ 人道援助部分

● 义大利

义大利已立即援助乌克兰政府1亿1000万欧元，作为「我方支持的具体象徵」。

● 美国和英国

华府宣布将提供5400万美元的预算，透过非政府组织（NGO）给予乌克兰更多人道援助；英国拟提供4000万英镑（新台币约15亿元）。

● 法国与德国

法国已运送33公吨的援助给人在波兰的难民，另外33公吨将运抵摩尔多瓦。德国将提供1600万欧元来援助难民。

● 挪威、荷兰与丹麦

荷兰与丹麦政府各将送出2000万欧元的人道援助；挪威会拨出2亿欧元。

● 西班牙

西班牙已承诺将运送20公吨的援助至乌克兰，当中多半为医疗和防御装备，如防弹背心等。

● 以色列与爱尔兰

以色列表示将送出100公吨的人道援助；爱尔兰则会提供1000万欧元的难民援助和医疗补给品。

● 土耳其和希腊

土耳其救灾机构将运送3卡车的援助至摩尔多瓦，给当地的乌克兰难民。红新月会（Red Crescent）也会提供帮助给逃到罗马尼亚的民众。

希腊将透过波兰运送一批人道援助。

● 奥地利

除了上周提拨的250万欧元，奥地利还计划透过乌克兰境内的国际与奥地利NGO，来分送1500万欧元的人道援助。

● 波兰

乌俄战事发生后，波兰开放边界提供8个据点，让乌克兰人可逃到波兰避难无需签证，并对乌克兰难民放宽COVID-19限制，不需检测和隔离等措施。

● 台湾

台湾外交部指出，政府28日晚间已启运对乌克兰人道援赠医疗物资，第一批27吨药品、医疗器材在28日深夜启运飞往德国，将再由适当路线转交乌克兰方面使用。

● 韩国

韩国外交部表示，计划提供1000万美元的人道援助给乌克兰，将透过谘询乌克兰、邻近国家政府和国际组织来进行支援。

● 澳洲

总理莫里森表示，澳洲将投入3500万澳元的人道主义支援给国际组织，为乌克兰人提供避难所、食物、医疗、饮用水和教育。

© 2022 AFP