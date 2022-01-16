乌克兰遭网攻 当局指幕后黑手是俄罗斯

（法新社基辅16日电） 乌克兰今天表示，该国握有「证据」，显示俄罗斯正是上周大规模网攻事件的幕后黑手。微软（Microsoft）也警告，这次骇客攻击的损害可能较最初评估要严重得多。

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近期俄罗斯在乌克兰边境附近集结约10万大军，导致两国紧张关系升级。乌克兰重要政府部门网站于14日凌晨遭受大规模网攻，分析人士担心，这可能是俄罗斯军事入侵的前奏。

美方14日也警告，俄国可能在数周内发起「假旗行动」（false-flag operation，意指伪装身分、嫁祸他人以误导公众的行动），作为入侵乌克兰的理由。

乌克兰数位转型部（Ukrainian digital transformation ministry）透过声明指出：「所有证据都指向俄罗斯就是这次网攻的幕后元凶，莫斯科正持续发动一场混合战。」

该部门敦促民众无需担忧，民众个资并无外泄之虞。

声明还称，网攻的目的「不仅是要恐吓整个社会，还意图破坏乌克兰局势的稳定，造成公部门工作中断，并破坏乌克兰人对当局的信任」。

针对乌国指控，克里姆林宫予以否认，并表示没有证据表明俄罗斯一手策画这次网攻。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）用英语告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们与这起事件无关，俄罗斯与此毫无关联。乌克兰人总是把一切问题都归咎于俄罗斯，甚至包括他们国内的恶劣天气。」

基辅当局14日晚间表示，已发现俄罗斯安全部门可能是本次网攻幕后黑手的初步线索。

美国软体巨擘微软公司今天也警告，本次网攻可能具有强大破坏力，影响的组织比初期预料更多。

微软在一篇部落格文章中说：「这个恶意软体的设计看似勒索软体，但却没有取得赎金机制。这个软体的目的就是破坏，旨在使目标设备无法运作，而非获得赎金。」

微软指出，「我们的调查团队已在数十个受到攻击的系统中发现这个恶意软体，随着调查继续进行，受害系统数量还可能持续增加。」

© 2022 AFP