乌克兰部队捍卫首都抗俄军 蒲亭拟派员与乌谈判

（法新社基辅25日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）蔑视俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）要他下台之际，乌克兰军队今天在首都基辅（Kyiv）抵抗俄军进犯。

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法新社报导，蒲亭昨天下令全面入侵乌克兰，在48小时内已迫使逾5万乌克兰人民逃离家园，欧洲联盟也对蒲亭个人施加制裁。

忧心欧洲新冷战局面，北大西洋公约组织（NATO）今天表示，已部署快速反应部队增强东翼防御能力。

蒲亭今天发表电视演说，形容乌克兰政府为「恐怖主义分子」和「一群吸毒者和新纳粹分子」。他还要乌克兰军方夺取政权。

泽伦斯基在基辅街头自拍影片上传社群媒体回应，誓言留下来保卫首都。

泽伦斯基在总统府大楼外说：「我们全部都在这里，我们的军队在这里，社会公民也在这里。我们全都在此捍卫我们的独立、我们的国家。」

以美国为首的北约联盟今天表示，乌克兰军队正奋勇抵抗俄军。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在紧急峰会后指出：「乌克兰军队正奋勇战斗，且实际上能对入侵的俄军造成损害。」

他还说，北约有100架战机和120多艘船舰戒备，同时增派部队部署北约东翼成员国。

今天稍早，基辅北部的奥布隆斯基（Obolonsky）可听见小规模交火和爆炸声响。

乌克兰军队今天据报，在距基辅以北40至80公里外的两处地点与俄罗斯武装部队战斗。

乌克兰军方指出，俄军自东北部和东部向首都逼近。

乌克兰表示，目前军民共137人丧生。

乌克兰国防部宣称已有2800名俄罗斯军人死亡，但未提供任何证据。莫斯科迄今未提供任何伤亡数据。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）说，只要乌克兰武装部队「放下武器」，莫斯科准备谈判，并称「没人打算攻占乌克兰」。

克里姆林宫发言人表示，蒲亭准备指派代表前往白俄罗斯首都明斯克（Minsk）与乌克兰代表谈判。（译者：徐睿承）

© 2022 AFP