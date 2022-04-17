乌克兰队参加永不屈服运动会 哈利王子开幕赞其勇气过人

（法新社海牙16日电） 乌克兰选手今天在荷兰举行的「永不屈服运动会」开幕式上受到全场起立欢呼，英国的哈利王子也在致词时赞扬乌克兰队的勇气。

广告 继续浏览后续

法新社报导，正式头衔为萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子，在荷兰海牙（The Hague）举办的「永不屈服运动会」（Invictus Games）开幕式向观众说：「你们的勇气以及选择来此，亲临现场，再怎么强调都不过分。」

哈利王子的妻子梅根（Meghan）也用乌克兰语补充道：「荣耀归于乌克兰。」她所指的，是国家2月24日遭俄罗斯侵略，但仍来参赛的乌克兰队。

哈利王子表示，乌克兰队告诉过他，「尽管困难重重」，他们仍希望参赛，「除了要展现你们的韧性，还要道出你们所知道的实情，有关你们国家发生何事的真相」。

「你们知道，我们与你们同在，全世界都与你们团结在一起，且你们理应得到更多。」

萨塞克斯公爵夫妇15日抵达荷兰，这是他们两年多前辞去王室职务、搬到北美后，首次在欧洲公开露面参与活动。

前1天，他们秘密返回英国温莎城堡（Windsor Castle）探访哈利王子的祖母、女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II），据说夫妇俩也见了哈利王子的父亲查尔斯王子（Prince Charles）。

哈利与梅根先前接受美国知名脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）访问时，指控王室成员当中有人是种族主义者。他们并没有指名道姓这个人是谁，但仍引发轩然大波，与英国王室间的关系也更趋紧绷。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）在致词中表示，乌克兰队有成员无法参加比赛，而是留在「前线打仗」。

哈利王子曾在英国军队服役并赴阿富汗执行任务，后来为伤残退伍军人举办永不屈服运动会。

这场20国500多名选手参加的运动会，先前因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响而两度延期。

乌克兰队有19人亲赴荷兰参赛，他们说，很遗憾，有1人被困在乌克兰港都马立波（Mariupol）而无法出席。

乌克兰队发言人告诉法新社，受困的成员是白芙丝卡（Yuliia Paievska），现在「有死亡的危险」。声明说：「她是队伍上唯一的女性，原本要挑战射箭和游泳项目」。

© 2022 AFP