乌克兰附近演习结束 俄罗斯逾万军队返永久基地

（法新社莫斯科25日电） 正当西方国家指控莫斯科当局谋划入侵前苏联加盟共和国乌克兰，俄罗斯今天宣布，1万多名俄军结束1个月来在乌克兰附近的军事演习。

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俄罗斯国防部透过声明表示，俄国南部军区（Southern Military District）部队在南部几个地区举行军演，包括罗斯托夫（Rostov）、克拉斯诺达（Krasnodar）和2019年从乌克兰那里兼并而来的克里米亚（Crimea）。

但军演也在更远的地区举行，包括斯塔夫罗波尔（Stavropol）、阿斯特拉罕（Astrakhan）、北高加索（North Caucasus）地区共和国，甚至俄国高加索地区盟国亚美尼亚。

俄国国防部表示，部队正在返回他们的永久基地，待命部队将会新在年假期做好准备。

西方国家指控俄罗斯在乌克兰附近集结超过10万大军，恐将发动冬季入侵行动。

根据乌克兰政府估计，俄罗斯沿乌国边境部署的军队人数从10月的9万3000人左右增加到现在的10万4000人。

俄罗斯则称，俄方有权在自己领土内依情况自由调动部队，否认他们打算发动大规模攻击。

俄罗斯并向西方国家提出全面性安全要求，一是北大西洋公约组织（NATO）不得接纳新成员，二是美国不得在前苏联各加盟共和国境内建立新的基地。

© 2021 AFP